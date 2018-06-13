Руководство футбольного клуба Уфа объявило о назначении на пост главного тренера команды Сергея Томарова. Соглашение со специалистом рассчитано на три года. На этом посту он сменил бывшего наставника уфимцев Сергея Семака, ушедшего в питерский Зенит.

Руководство футбольного клуба "Уфа" объявило о назначении на пост главного тренера команды Сергея Томарова. Соглашение со специалистом рассчитано на три года. На этом посту он сменил бывшего наставника уфимцев Сергея Семака, ушедшего в питерский "Зенит".Публикация от ФК "УФА"/ FC UFA (@ufafc) 13 Июн 2018 в 4:12 PDTРанее Томаров в качестве тренера уже выводил "Уфу" в матче чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкортостана. Тогда его подопечные обыграли московский "Спартак", благодаря чему смогли сохранить прописку в премьер-лиге.Напомним, ранее сообщалось о том, что на пост главного тренера "Уфы" также претендовал наставник пермского "Амкара" Вадим Евсеев.