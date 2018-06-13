Сын знаменитого стилиста и актера Сергея Зверева - Сергей Зверев-младший - отправился на свою малую родину, в Иркутскую область, чтобы раскрыть семейную тайну и понять, кто он есть на самом деле. В студию программы Андрей Малахов. Прямой эфир пришли друзья и коллеги короля гламура, чтобы разобраться в родословной юноши.

Сын знаменитого стилиста и актера Сергея Зверева — Сергей Зверев-младший — отправился на свою малую родину, в Иркутскую область, чтобы раскрыть семейную тайну и понять, кто он есть на самом деле. В студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" пришли друзья и коллеги короля гламура, чтобы разобраться в родословной юноши."До меня стали доходить слухи, что я приемный, — рассказал Сергей. – Один актер даже сфотографировал свидетельство, где это указано. Потом я поругался с бабушкой, и со злости она тоже сказала, что я приемный".Во время своего визита на родину Сергей попытался увидеться с бабушкой, но она не открыла ему дверь. Зато двоюродный дядя Виктор Зверев и другие родственники не стали отказываться от встречи. Правда, они не понимают, зачем молодой человек ворошит прошлое и пытается найти мать, ведь по официальной версии все предельно ясно — мать Сережи разбилась в аварии.Слухи о том, что Сережа не родной сын Зверева, ходят давно. Журналисты много писали о том, что он ребенок то ли погибшего от пьянства двоюродного брата звезды, то ли другого дальнего родственника, а Зверев-старший якобы просто пожалел малыша.В студию также пришла жена Зверева-младшего Юлия, которая призналась, что до сих пор не знакома со свекром, и ей все равно, родной он отец ее мужа или нет. В свою очередь Зверев-старший не одобрил выбор сына и не пришел на его свадьбу, заблокировал все номера и не хочет с ним общаться.Чтобы навсегда поставить точку в этом вопросе, дедушка по папиной линии согласился сдать ДНК-тест. Каковы же его результаты, родной или приемный сын Зверев-младший, и удастся ли ему помириться с отцом — ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".