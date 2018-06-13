Российский Северный флот устроил в Баренцевом море самую масштабную за минувшие 10 лет тренировку. В ней принимают участие 36 кораблей и 20 летательных аппаратов. Кроме того, в боевой готовности находятся береговые силы СФ: 150 ракетных комплексов, систем ПВО, артиллерийских орудий и боевых машин морской пехоты.

Российский Северный флот устроил в Баренцевом море самую масштабную за минувшие 10 лет тренировку. В ней принимают участие 36 кораблей и 20 летательных аппаратов. Кроме того, в боевой готовности находятся береговые силы СФ: 150 ракетных комплексов, систем ПВО, артиллерийских орудий и боевых машин морской пехоты, сообщает пресс-служба Министерства обороны.В море вышли, например, боевые корабли "Маршал Устинов", "Североморск" и "Адмирал Ушаков", десантные суда "Кондопога" и Георгий Победоносец", а также атомные и дизель-электрические подводные лодки.Крупнейшая за последние годы тренировка состоит из нескольких задач. Моряки Северного флота проведут 19 разных стрельб, в том числе применят новейшее вооружение. Помимо прочего, военные будут отражать учебные атаки авиации противника, топить вражеские корабли и высаживать десант.Учения будут проходить до конца следующей недели. На все это время морские полигоны Северного флота будут закрыты для гражданских судов и самолетов.