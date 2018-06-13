Судя по всему, большой кроссовер Skoda все же получит горячую модификацию: в настоящий момент она проходит тесты на Нюрбургринге. Точные характеристики кроссовера пока неизвестны, но зато озвучена дата его премьеры.

Судя по всему, большой кроссовер Skoda все же получит "горячую" модификацию: в настоящий момент она проходит тесты на Нюрбургринге. Точные характеристики кроссовера пока неизвестны, но зато озвучена дата его премьеры.