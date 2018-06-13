Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован. СМИ отмечают, что звезда находится в тяжелом состоянии.

Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован. СМИ отмечают,что звезда находится в тяжелом состоянии.Сегодня, 13 июня Telegram-канал "360" сообщил, что Говорухинвпал в кому. Подробности произошедшего не раскрываются, официальныепредставители режиссера эту информацию ещене комментировали.Однако на сайте телеканала отмечается, чторежиссер перенес микроинсульт. Сейчас его жизни ничего не угрожает, СтаниславСергеевич находится в стабильном состоянии.По сообщениям "Интерфакс" со ссылкой на некого источника вмедицинских кругах, деятель культуры пребывает в московской Центральнойклинической больнице в крайне тяжелом состоянии. Тем не менее Telegram-канал "112" информирует, что Станислав Сергеевич отдыхает в пансионате Подмосковья, куда егоотправили поправить здоровье после перенесенного предынсультного состояния. Этотже канал рассказывает, что ухудшение самочувствия кинематографиста произошло четыредня назад. Говорухин получил всю необходимую помощь и идет на поправку.Добавим, что ранее газета "Московский комсомолец" объявила осмертиСтанислава Сергеевича . К счастью, эта скорбная весть оказалась неправдой. "Этослухи, Станислав Сергеевич жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто нехватает зла, если честно, – завила пресс-секретарь Говорухина Мария ШоппоПятому каналу. – Дорогие коллеги, перестаньте разносить слухи!"