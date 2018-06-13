Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован. СМИ отмечают,
что звезда находится в тяжелом состоянии.
Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован. СМИ отмечают,
что звезда находится в тяжелом состоянии.
Сегодня, 13 июня Telegram-канал "360" сообщил, что Говорухин
впал в кому. Подробности произошедшего не раскрываются, официальные
представители режиссера эту информацию ещене комментировали.
Однако на сайте телеканала отмечается, что
режиссер перенес микроинсульт. Сейчас его жизни ничего не угрожает, Станислав
Сергеевич находится в стабильном состоянии.
По сообщениям "Интерфакс" со ссылкой на некого источника в
медицинских кругах, деятель культуры пребывает в московской Центральной
клинической больнице в крайне тяжелом состоянии. Тем не менее Telegram-канал "112" информирует, что Станислав Сергеевич отдыхает в пансионате Подмосковья, куда его
отправили поправить здоровье после перенесенного предынсультного состояния. Этот
же канал рассказывает, что ухудшение самочувствия кинематографиста произошло четыре
дня назад. Говорухин получил всю необходимую помощь и идет на поправку.
Добавим, что ранее газета "Московский комсомолец" объявила о
смерти
Станислава Сергеевича . К счастью, эта скорбная весть оказалась неправдой. "Это
слухи, Станислав Сергеевич жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не
хватает зла, если честно, – завила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо
Пятому каналу. – Дорогие коллеги, перестаньте разносить слухи!"