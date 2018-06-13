О смерти сообщил телеграмм-канал Говорит Москва. Официального подтверждения пока нет.

О смерти сообщил телеграмм-канал "Говорит Москва". Официального подтверждения пока нет.На 83 году скончался режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщает телеграмм-канал "Говорит Москва". Ранее сообщалось, что Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале Кинотавр, прошедшем в Сочи.Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме