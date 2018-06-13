Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение риска дорожно-транспортных происшествий...

В столичных пунктах продажи велосипедов инспекторы ГИБДД проводят профилактическую работу среди юных участников дорожного движения и их родителей.В ходе проведения акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение риска дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ГИБДД разъяснили детям правила поведения и безопасного использования велосипеда на улицах и дорогах города.В этот раз социальная кампания по безопасности дорожного движения прошла в Западном, Северо-Восточном и Зеленоградском округах столицы. Сотрудники полиции прибыли в веломагазины, чтобы напомнить их посетителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения на улицах и дорогах города.Автоинспекторы напомнили детям, что велосипед – один из самых незащищенных транспортных средств и даже незначительные столкновения или падения могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно быть внимательными. Инспекторы рассказали юным участникам дорожного движения, что при передвижении на велосипедах, самокатах, роликах, сигвеях и гироскутерах самыми безопасными являются велодорожки и лесопарковые зоны.В завершение каждой из бесед полицейские вручали маленьким велосипедистам красочные памятки «Помощник юного велосипедиста», а также светоотражающие брелоки. Яркие световозвращатели сделают детей более заметными на дороге, а брошюры подскажут, как избежать неприятных ситуаций и сделать путешествие безопасным.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81