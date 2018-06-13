Для детей и подростков из семей льготных категорий состоялось профилактическое мероприятие «Безопасность школьников в период летних каникул...

В отделении дневного пребывания филиала «Метрогородок» ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Сокольники» для детей и подростков из семей льготных категорий состоялось профилактическое мероприятие «Безопасность школьников в период летних каникул».Урок проводили инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД России по району Метрогородок лейтенант полиции Елена Павлова, юрисконсульт Елена Кузнецова и стажер по должности инспектора направления ПДН Отдела МВД России по району Метрогородок Ольга Антонова.Елена Кузнецова рассказала ребятам о правилах поведения вблизи шоссе, как правильно переходить дорогу, и о порядке пользования общественным транспортом. Ольга Антонова напомнила о правилах поведения на улице и общения с незнакомыми людьми. Уделила внимание порядку действий при возникновении пожара. Елена Павлова поговорила с подростками о правилах поведения на железнодорожных путях и при переходе через них, а также об опасных экстремальных увлечениях на объектах общественного транспорта.Ребята с большим интересом слушали сотрудников полиции. Каждый смог задать интересующий вопрос и получить информативный ответ. После лекции дети поблагодарили полицейских за интересный урок и пообещали соблюдать все правила безопасности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73