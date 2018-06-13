У Арслана Шакирова остеопетроз или смертельный мрамор. Ему срочно нужно провести трансплантацию костного мозга, иначе он умрет. Цена жизни ребенка – 16537080 рублей.

Арслан еще совсем малыш, но он уже понимает, что его жизнь всегда будет иной. Ребенок живет в темноте и знакомится с миром, игрушками и мамой наощупь. Он чувствует, что мама теплая и мягкая и улыбается каждый раз, когда он хулиганит. Но увидеть ее лицо он больше никогда не сможет. Всему виной страшный диагноз – остеопетроз или смертельный мрамор. Ему срочно нужно провести трансплантацию костного мозга. Цена жизни ребенка – 16537080 рублей.Спасите малыша, станьте его добрым волшебником!ПОМОЧЬ АРСЛАНУОстеопетроз делает кости тяжелыми и плотными, но очень хрупкими. Любое падение грозит переломом, а зрение, слух и остальные жизненные навыки стремительно пропадают. Такие дети обычно живут по 4-5 лет. Арслану уже четыре с половиной года. Драгоценного времени не осталось, смерть уже ходит за ним по пятам.Арслан еще до рождения стал необычным мальчиком. Мама ждала его много лет. Ей, мечтающей о собственном малыше, ставили полное бесплодие. Врачи говорили, что надежды нет. Но вопреки всему в тридцать семь она увидела выстраданные две полоски. Когда Арслан появился на свет, счастью не было предела. Но радость была недолгой. Вскоре у малыша обнаружили первые проявления болезни и заподозрили генетическое нарушение.К сожалению, и в этом случай Арслана уникален. Из-за редчайших мутаций в геноме, стандартный анализ не подтверждал остеопетроз целых 3 года при полной клинической картине. Шли годы, другие детки проходили трансплантацию костного мозга и выздоравливали, а Арсланчик медленно угасал, пока ему пытались поставить диагноз. Врачи разводили руками и давали новые и новые направления на анализы. Мальчик терял здоровье и надежду. Окончательно установить остеопетроз удалось только в апреле этого года.ПОМОЧЬ АРСЛАНУСлишком много упущенного времени, которого и так нет у ребенка. Малыш успел утратить зрение, начал снижаться слух. У него сильно воспалены десны, так как молочные зубы не смогли вылезти, а уже начали расти коренные. Недавно он упал и сломал ножку, теперь он редко покидает даже свою кроватку и не выходит за пределы квартиры.Для Арслана и его семьи этот сбор – последний шанс на жизнь во всех смыслах этого слова. Для мамы Арслан – ее свет, жизнь, смысл, воздух и вода. Она просто не представляет, что сможет без него жить. За каких-то четыре года ее белокурые волосы полностью поседели. Что творилось в душе, даже страшно представить.Сейчас жизнь ее любимого сына полностью зависит от денег. Лечение у остеопетроза одно – срочная трансплантация костного мозга. Полина Степенски, один из лучших в мире трансплантологов, готова провести ТКМ в клинике Хадасса. Она дает гарантии, что нам удастся спасти Арслана. Но цена его жизни – 16537080 рублей.Семья Арслана обращается к вам, наши добрые волшебники с мольбой спасти единственного сына. Каждое утро мама разговаривает с Арсланчиком:- Малыш, почему мама счастливая?- У мамы есть малыш.- А почему малыш счастливый?- Потому что у малыша есть мама и папа.- А папа счастливый?- Счастливый.- И вместе мы?- Семейка, счастливая и веселая!Пожалуйста, помогите спасти жизнь малыша, пока еще не стало слишком поздно. Помогите этой семье остаться счастливой. Помогите им избежать самого страшного горя – потери ребенка. Помогите прямо сейчас, пока не закончилось время на борьбу со страшным диагнозом.Помочь Арслану можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша":Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:Расчетный счет в CбербанкеБанк: Северо-Западный БанкОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-ПетербургБИК 044030653Счёт банка 30101810500000000653Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272ИНН: 7805303459Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Шакирова Арслана"