Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. На своей странице в Twitter он написал, что "каждый теперь может почувствовать себя безопаснее".Американский лидер сказал, что встреча с Ким Чен Ыном была интересным очень положительным опытом. Он считает, что у КНДР есть большой потенциал для будущего. Также Трамп написал, что прежде чем он занял президентский пост, все предполагали, что США вступит в войну с Северной Кореей."Барак Обама заявлял, что Северная Корея была нашей самой большой и наиболее опасной проблемой. Это больше не так — спите спокойно", — заявил Трамп.Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer — sleep well tonight!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. На саммите северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, напоминает "Интерфакс".По итогам встречи президент США заявил, что с КНДР подписан "подробный" документ. Также он подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".