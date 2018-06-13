Самая значительная часть лотов — 44% — расположена на удалении 40-80 километров от столицы.

Как сообщают эксперты компании "Инком-Недвижимость", дачи, которые расположены на расстоянии до 40 километров от Москвы, за последние пять лет снизился на 18 п.п.А вот в зоне 40-80 километров спрос, напротив, вырос на 15 п.п. В настоящее время в предложении на первичной загородке Московской области находится 62300 объектов.Самая значительная часть лотов — 44% — расположена на удалении 40-80 километров от столицы. А вот пять лет назад их было чуть меньше – 41%.Изменились и лидирующие по числу лотов направления. Пять лет назад на первом месте в этом списке находилось Новорижское шоссе (12% предложения), затем шло Новорязанское (11%), а замыкало топ-3 Волоколамское направление (10%). Сегодня Новую Ригу с 9% объектов в экспозиции со значительным отрывом обошло Новорязанское шоссе – у него 16% предложения. А 8% загородного ассортимента расположено на Симферопольском направлении.