На выборы губернатора Владимирской области
На выборы губернатора Владимирской области
Владимирская область входит в число профицитных регионов по производству сырого молока – уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами составляет 123%. Не смотря на это, Светлана Юрьевна понимает, что для дальнейшего развития молочной отрасли, мало поднять надои и объемы производства молока. Нужно сопровождать эти процессы инвестициями в развитие современных производств. Поэтому благодаря Светлане Юрьевне разработана «дорожная карта», в которой предусмотрено за счет средств областного бюджета дополнительные меры государственной поддержки в области племенного животноводства.
Настоящим успехом и доказательством того, что сельское хозяйство двигается в правильном направлении, можно назвать и то, что Владимирская область последние годы показывает рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур.
Ни одно обращение селян не остается без внимания. Не стал исключением и этот год. Светлана Юрьевна и ее команда не осталась в стороне от проблемы сельхозпроизводителей, связанной с увеличением расходов на посевную компанию. Весной текущего года было выделено 100 млн. руб. на субсидии для сельхозпроизводителей Владимирской области.
Мы благодарны Светлане Юрьевне за поддержку сельскохозяйственного потенциала области.И уверены, что вместе с губернатором Орловой С.Ю. сможем решить все задачи и добьемся новых успехов.