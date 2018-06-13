На выборы губернатора Владимирской области

На выборы губернатора Владимирской областиВладимирская область входит в число профицитных регионов по производству сырого молока – уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами составляет 123%. Не смотря на это, Светлана Юрьевна понимает, что для дальнейшего развития молочной отрасли, мало поднять надои и объемы производства молока. Нужно сопровождать эти процессы инвестициями в развитие современных производств. Поэтому благодаря Светлане Юрьевне разработана «дорожная карта», в которой предусмотрено за счет средств областного бюджета дополнительные меры государственной поддержки в области племенного животноводства.Настоящим успехом и доказательством того, что сельское хозяйство двигается в правильном направлении, можно назвать и то, что Владимирская область последние годы показывает рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур.Ни одно обращение селян не остается без внимания. Не стал исключением и этот год. Светлана Юрьевна и ее команда не осталась в стороне от проблемы сельхозпроизводителей, связанной с увеличением расходов на посевную компанию. Весной текущего года было выделено 100 млн. руб. на субсидии для сельхозпроизводителей Владимирской области.Мы благодарны Светлане Юрьевне за поддержку сельскохозяйственного потенциала области.И уверены, что вместе с губернатором Орловой С.Ю. сможем решить все задачи и добьемся новых успехов.