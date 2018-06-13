До открытия чемпионата мира по футболу остаются считанные часы. Матч-открытие пройдет на главной московской арене в Лужниках. По заверению главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина, обновленный стадион достойно покажет себя на предстоящем мундиале.

До открытия чемпионата мира по футболу остаются считанныечасы. Матч-открытие пройдет на главной московской арене в "Лужниках".По заверению главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина, обновленный стадиондостойно покажет себя на предстоящем мундиале.Реконструкцию главной арены грядущего мундиаля стадиона"Лужники" провели за три с половиной года. Объект успешно протестировалипроведением различных массовых мероприятий – концертов и футбольных матчей."Лужники" – один из моих самых любимых реализованныхпроектов. Нормативный срок реконструкции такого стадиона – пять лет. Мы сделализа три с половиной – в рабочем режиме. За год до чемпионата. За время,прошедшее после ввода в эксплуатацию, на стадионе прошли товарищеские игры иряд массовых мероприятий", -рассказал заммэра на деловом завтраке в"Российской газете".Глава Стройкомплекса подчеркнул, что стадион сохранили в егоисторическом виде благодаря решению Сергея Собянина. Он напомнил, что когдаподписывалась заявочная книга на проведение чемпионата, по требованиям ФИФАнадо было представить стадион вместимостью 89 тысяч мест. Полгодапроектировщики искали решение, каким образом увеличить его до такого размера, апотом сдались и сказали, что это невозможно и проще снести старое здание ипостроить новое."Сергей Собянин лично подключился к работе надпроектом, мы долго вели переговоры с ФИФА и в итоге нашли взаимоприемлемыйвариант", – отметил Марат Хуснуллин. Он также сказал, что внутри историческогофасада все совершенно новое и современное, отвечающее всем требованиямбезопасности и комфорта."Кроме внешнего вида ничего старого не осталось.Естественное поле, удобные трибуны для зрителей, самая лучшая в мире системабезопасности, надежно закрывшая весь периметр", – отметил преимуществастадиона глава Стройкомплекса.21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие состоится намосковском стадионе "Лужники", сыграют сборные России и СаудовскойАравии.