Древнейшие и самые крупные баобабы, о которых упоминали ещё древние греки, стремительно вымирают всё последнее десятилетие. Новое исследование показало, что деревья не стали жертвой какой-либо эпидемии.

Существует мнение, что баобабы способны жить до трёх тысяч лет. Это самые долгоживущие покрытосемянные растения на Земле. Произрастая в сухих саваннах тропической Африки, и некоторых других регионах, куда они были завезены, баобабы являются ценнейшим источником воды. Их плоды служат пищей для человека и животных. Местное население использует листья этих деревьев как лекарственное средство или как гарнир, наподобие шпината. Их измельчённую кору применяют при изготовлении веревок, корзин, одежды и водонепроницаемых шляп. Словом, баобабы являются верными союзниками человека.Люди стараются беречь ветвистых помощников, насколько это возможно. Но, к несчастью, новое исследование обнаружило, что эти удивительные деревья вымирают всё последнее десятилетие.Изначально команда учёных из Румынии, Южной Африки и США во главе с Эдрианом Патрутом (Adrian Patrut) из Университета Бабеш-Боляи задалась целью выяснить, чем определяются столь внушительные размеры баобабов.В период между 2005 и 2017 годами они отбирали образцы из различных частей стволов более чем 60 экземпляров и проводили радиоуглеродный анализ. Также фиксировались данные об обхвате, высоте и возрасте деревьев. Самым выдающимся участником исследования стал двойной баобаб Холбум (Holboom), произрастающий в Намибии. Высота этого дерева составляет 30,2 метра, а обхват – 35,1 метра.Первым важным результатом работы стало обнаружение того факта, что в основе баобабов присутствует не один ствол, а почти всегда несколько. Это объясняет и невероятную живучесть данного растения. Благодаря этому, даже если один из стволов повреждается, дерево продолжает жить. Но на этом хорошие новости заканчиваются.Подводя итоги многолетнего исследования, учёные обнаружили, что за время его проведения большинство самых старых и больших деревьев погибло или оказалось на грани выживания. Нет, произошло это вовсе не стараниями высококвалифицированных специалистов. Хорошо известно, что, даже если баобабы пострадают при пожаре или лишатся части коры, это не помешает им успешно залечить свои раны и продолжить процветать.В своей статье, опубликованной в журнале Nature Plants, команда сообщает, что за последние 12 лет 9 из 13 самых старых деревьев возрастом от 1100 до 2500 лет либо полностью погибли, либо лишились самых древних своих стволов. При этом в печальном списке оказались четыре самых крупных баобаба на африканском континенте. Учёные также отмечают, что кроме группы самых-самых серьёзные потери наблюдаются и в других возрастных категориях деревьев.Что касается причин такой беспрецедентно массовой гибели баобабов, то они пока остаются до конца не выясненными. Предположение о том, что древнейшие деревья стали жертвой какой-либо эпидемии не подтвердилось. На сегодняшний день главной рабочей версией остаётся глобальное изменение климата. Именно в этом направлении и продолжается исследование сейчас.Учёные, а вместе с ними и авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru), отмечают, что не только баобабы, но и другие деревья нашей планеты требуют внимания общественности и защиты от уничтожения. Расточительство по отношению к лесам неминуемо скажется на экологии будущего самым трагическим образом.