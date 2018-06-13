Даже в 21 веке тема онкологических заболеваний окутана множеством предрассудков. Поэтому сегодня так важно привлечь внимание к этой проблеме и предложить эффективные решения.
Даже в 21 веке тема онкологических заболеваний окутана множеством предрассудков. Поэтому сегодня так важно привлечь внимание к этой проблеме и предложить эффективные решения.
К сожалению, никто так и не может дать однозначный ответ на вопрос, можно ли избежать онкологических заболеваний, поскольку точные причины их появления и развития неизвестны. Среди наиболее частых факторов, запускающих этот механизм, - генетическая предрасположенность, вредные привычки и малоактивных образ жизни, попадание в организм канцерогенов, ослабление иммунитета...
И хотя профилактика не гарантирует 100% защиты от онкологии, соблюдение нескольких правил поможет значительно улучшить качество жизни.
«Нет!» вредным привычкам
Врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек. Защитные силы организма ослабевают от употребления алкоголя и курения, переедания и приемавредной пищи, недостатка физической активности. Очень важно следить за массой тела – перегибы в сторону излишней худобы или полноты также серьезно сказываются на общем состоянии организма. Кроме того, уже доказано, что именно избыточный вес является непременным спутником злокачественных новообразований, в том числе рака груди у женщин.
Для этого совсем необязательно, например, посвящать свою жизнь спорту и полностью отказываться от маленьких слабостей. Достаточно ежедневноуделять по 15-20 минут зарядке, чаще ходить пешком, отказаться от жирной и жареной пищи, лишь иногда позволяя себе расслабиться.
Рекомендации по питанию от специалистов по борьбе с онкологией:
• Меньше жира. Употребление канцерогенов, содержащихся в жирной пище (это не только что-то жареное на масле, но и хлебобулочные изделия, сладости и т.д.), может привести к развитию рака толстой кишки, предстательной железы, молочной железы и т. д.
• В рационе должны преобладать злаковые, фрукты и овощи (свежие и приготовленные). Растительная клетчатка положительно влияет на пищеварение, в ней много витаминов и веществ, обладающих антиканцерогенным действием.
• Ваш враг – нитриты, они используются для подкрашивания пищи, например, колбасных изделий.А также стоит избегать копченостей, они также содержат большое количество канцерогенов.
Ранняя диагностика
Как это ни удивительно, зачастую мы сами делаем себя заложниками ситуации: многие из нас отказываются от обследований, потому что «не дай бог что-то найдут», в то время как обнаруженное на ранней стадии заболевание удается победить более чем в 90% случаев!
Шанс на выздоровлениево многом зависит от стадии онкологии на момент ее диагностирования:
• I стадия - более 92%;
• II стадия - около 76%;
• III стадия – до 56%;
• IV стадия - 12%.
Каждый 8-10-й пациент с установленной онкологической патологией отказывается от терапии по причине финансовой несостоятельности.
Примерно 1/5 часть россиян, подозревающиху себя рак, из-за страха откладывают посещение онколога до момента, когда болезнь станет неизлечимой.
Самое главное условие для успешного лечения – это своевременная диагностика. Сегодня медицина находится на том уровне, когда мы можем уверенно говорить, что многие формы рака, особенно обнаруженные на ранней стадии, хорошо поддаются терапии. Поэтому ваша главная задача – регулярно проходить медицинское обследование. Каких-то ярко выраженных симптомов ждать бесполезно, их может не быть вплоть до последней стадии.
Где пройти обследование?
Обследоваться можно раз в 3 года по программе ОМС или в любое время воспользоваться страховкой. Например, программа «МедКонтроль» компании ВТБ Страхование поможет выявить не только серьезные заболевания на ранней стадии, но и заранее обнаружить предрасположенность к ним и скорректировать образ жизни. Отличительная особенность в том, что эта программа была разработана в крупном исследовательском центре AXAAssistanceв Париже, где работают ведущие врачи с мировым именем, в том числе и нобелевские лауреаты. За долгие годы исследований им удалось выявить закономерные связи результатов тех или иных показателей в медицинских исследованиях.
Каждый из нас делал анализ крови, где отражаются определенные параметры. Зачастую они находятся в «норме» - больше минимума, меньше максимума. Как утверждают специалисты, определенные сочетания таких параметров могут указывать на первые признаки проявления серьезных заболеваний. Необходимо сопоставить это с жалобами пациента, результатами УЗИ или других обследований. Благодаря этому методу по программе «МедКонтроль» уже было выявлено несколько серьезных заболеваний, в том числе онкологических.
Бесплатные узкоспециализированные обследования проводят и ассоциации онкологических пациентов. Если у вас есть такая возможность, проверьтесь сами и возьмите с собой близких. Это не отнимет много времени, а жить вам будет спокойнее.
Береженого бог бережет
Несмотря на наличие проблемы, далеко немногие знают, где лучше лечиться, какие обследования необходимо регулярно проходить, какие гарантии дает система обязательного медицинского страхования. И все мы, если вдруг что, хотим попасть в «нужные руки». Поэтому еще одним действенным средством вторичной профилактики является страхование. Обратите внимание на программу «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование:она совмещает как финансовую помощь, так и помощь в организации лечения. Кроме того, она подходит для людей до 75 лет (!) - обычно предельный возраст страхования составляет 50-55 лет.
Программа «Управляй здоровьем» на случай диагностирования онкологических заболеваний включает:
• страховые выплаты до 300 тыс. рублей;
• оплату лечения на сумму до 7 млн рублей;
• подтверждение диагноза;
• консультации с ведущими врачами-онкологами страны по плану лечения и эффективным лекарственным препаратам;
• организация лечения в кратчайшие сроки в лучших профильных клиниках РФ;
• юридическая поддержка и защита прав пациента;
• психологическая помощь пациента и его родственников.