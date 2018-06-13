Даже в 21 веке тема онкологических заболеваний окутана множеством предрассудков. Поэтому сегодня так важно привлечь внимание к этой проблеме и предложить эффективные решения.

Даже в 21 веке тема онкологических заболеваний окутана множеством предрассудков. Поэтому сегодня так важно привлечь внимание к этой проблеме и предложить эффективные решения.К сожалению, никто так и не может дать однозначный ответ на вопрос, можно ли избежать онкологических заболеваний, поскольку точные причины их появления и развития неизвестны. Среди наиболее частых факторов, запускающих этот механизм, - генетическая предрасположенность, вредные привычки и малоактивных образ жизни, попадание в организм канцерогенов, ослабление иммунитета...И хотя профилактика не гарантирует 100% защиты от онкологии, соблюдение нескольких правил поможет значительно улучшить качество жизни.«Нет!» вредным привычкамВрачи рекомендуют отказаться от вредных привычек. Защитные силы организма ослабевают от употребления алкоголя и курения, переедания и приемавредной пищи, недостатка физической активности. Очень важно следить за массой тела – перегибы в сторону излишней худобы или полноты также серьезно сказываются на общем состоянии организма. Кроме того, уже доказано, что именно избыточный вес является непременным спутником злокачественных новообразований, в том числе рака груди у женщин.Для этого совсем необязательно, например, посвящать свою жизнь спорту и полностью отказываться от маленьких слабостей. Достаточно ежедневноуделять по 15-20 минут зарядке, чаще ходить пешком, отказаться от жирной и жареной пищи, лишь иногда позволяя себе расслабиться.Рекомендации по питанию от специалистов по борьбе с онкологией:• Меньше жира. Употребление канцерогенов, содержащихся в жирной пище (это не только что-то жареное на масле, но и хлебобулочные изделия, сладости и т.д.), может привести к развитию рака толстой кишки, предстательной железы, молочной железы и т. д.• В рационе должны преобладать злаковые, фрукты и овощи (свежие и приготовленные). Растительная клетчатка положительно влияет на пищеварение, в ней много витаминов и веществ, обладающих антиканцерогенным действием.• Ваш враг – нитриты, они используются для подкрашивания пищи, например, колбасных изделий.А также стоит избегать копченостей, они также содержат большое количество канцерогенов.Ранняя диагностикаКак это ни удивительно, зачастую мы сами делаем себя заложниками ситуации: многие из нас отказываются от обследований, потому что «не дай бог что-то найдут», в то время как обнаруженное на ранней стадии заболевание удается победить более чем в 90% случаев!Шанс на выздоровлениево многом зависит от стадии онкологии на момент ее диагностирования:• I стадия - более 92%;• II стадия - около 76%;• III стадия – до 56%;• IV стадия - 12%.Каждый 8-10-й пациент с установленной онкологической патологией отказывается от терапии по причине финансовой несостоятельности.Примерно 1/5 часть россиян, подозревающиху себя рак, из-за страха откладывают посещение онколога до момента, когда болезнь станет неизлечимой.Самое главное условие для успешного лечения – это своевременная диагностика. Сегодня медицина находится на том уровне, когда мы можем уверенно говорить, что многие формы рака, особенно обнаруженные на ранней стадии, хорошо поддаются терапии. Поэтому ваша главная задача – регулярно проходить медицинское обследование. Каких-то ярко выраженных симптомов ждать бесполезно, их может не быть вплоть до последней стадии.Где пройти обследование?Обследоваться можно раз в 3 года по программе ОМС или в любое время воспользоваться страховкой. Например, программа «МедКонтроль» компании ВТБ Страхование поможет выявить не только серьезные заболевания на ранней стадии, но и заранее обнаружить предрасположенность к ним и скорректировать образ жизни. Отличительная особенность в том, что эта программа была разработана в крупном исследовательском центре AXAAssistanceв Париже, где работают ведущие врачи с мировым именем, в том числе и нобелевские лауреаты. За долгие годы исследований им удалось выявить закономерные связи результатов тех или иных показателей в медицинских исследованиях.Каждый из нас делал анализ крови, где отражаются определенные параметры. Зачастую они находятся в «норме» - больше минимума, меньше максимума. Как утверждают специалисты, определенные сочетания таких параметров могут указывать на первые признаки проявления серьезных заболеваний. Необходимо сопоставить это с жалобами пациента, результатами УЗИ или других обследований. Благодаря этому методу по программе «МедКонтроль» уже было выявлено несколько серьезных заболеваний, в том числе онкологических.Бесплатные узкоспециализированные обследования проводят и ассоциации онкологических пациентов. Если у вас есть такая возможность, проверьтесь сами и возьмите с собой близких. Это не отнимет много времени, а жить вам будет спокойнее.Береженого бог бережетНесмотря на наличие проблемы, далеко немногие знают, где лучше лечиться, какие обследования необходимо регулярно проходить, какие гарантии дает система обязательного медицинского страхования. И все мы, если вдруг что, хотим попасть в «нужные руки». Поэтому еще одним действенным средством вторичной профилактики является страхование. Обратите внимание на программу «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование:она совмещает как финансовую помощь, так и помощь в организации лечения. Кроме того, она подходит для людей до 75 лет (!) - обычно предельный возраст страхования составляет 50-55 лет.Программа «Управляй здоровьем» на случай диагностирования онкологических заболеваний включает:• страховые выплаты до 300 тыс. рублей;• оплату лечения на сумму до 7 млн рублей;• подтверждение диагноза;• консультации с ведущими врачами-онкологами страны по плану лечения и эффективным лекарственным препаратам;• организация лечения в кратчайшие сроки в лучших профильных клиниках РФ;• юридическая поддержка и защита прав пациента;• психологическая помощь пациента и его родственников.