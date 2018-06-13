Начальник Отдела Илья Исаченко поздравил сотрудников с присвоением очередных специальных званий, за добросовестное выполнение служебных обязанностей вручил почетные грамоты регионального УМВД.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Ковровский» состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня России.Перед сотрудниками Отдела выступил председатель Совета ветеранов Александр Иванович Гаров. В своем выступлении подполковник полиции в запасе обозначил, что немаловажную роль в становлении государственности и суверенитета, проведении социально-экономических преобразований в обществе отведена органам внутренних дел. Александр Иванович выразил уверенность в том, что ковровские полицейские и далее будут на таком же достойном уровне укреплять правопорядок и обеспечивать безопасность граждан.В ходе официальной части начальник МО МВД России «Ковровский» полковник полиции Илья Александрович Исаченко поздравил ряд сотрудников с присвоением очередных специальных званий и вручил погоны. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности почетными грамотами начальника УМВД России по Владимирской области были отмечены начальник отдела дознания майор полиции Елена Тарасевич и командир отделения патрульно-постовой службы полиции прапорщик полиции Сергей Луннов.В своем поздравительном выступлении Илья Александрович отметил, что День России становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.