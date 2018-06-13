Работающий в Юго-Восточной Азии по модели Uber сервис заказа такси Grab получил нового стратегического инвестора. Японский автопроизводитель Toyota инвестировал в компанию миллиард долларов в обмен на 10-процентную долю акций. Таким образом, сингапурскую компанию оценили в $10 миллиардов.

Работающий в Юго-Восточной Азии по модели Uber сервис заказа такси Grab получил нового стратегического инвестора. Японский автопроизводитель Toyota инвестировал в компанию миллиард долларов в обмен на 10-процентную долю акций. Таким образом, сингапурскую компанию оценили в $10 миллиардов.Официально о размере приобретенного пакета не сообщается — TechCrunch пишет о нем со ссылкой на информированный источник, близкий к Grab. В обмен на инвестиции Toyota получит место в совете директоров стартапа для своего представителя, возможность назначить одного из членов топ-менеджмента и сможет благодаря этому влиять на стратегию Grab.В компании заявили, что планируют сотрудничать со своим новым инвестором, "чтобы создать более эффективную транспортную сеть, которая уменьшит пробки в мегаполисах Юго-Восточной Азии". В Toyota отметили, что помогут Grab создавать более привлекательные и безопасные сервисы. Ранее в Grab проинвестировал другой автопроизводитель, Hyundai.В марте 2018-го Grab успешно потеснила Uber — американский транспортный гигант отказался от борьбы и продал местному конкуренту свой бизнес в регионе. У приложения компании, работающей в Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и ряде других стран, порядка 100 млн загрузок.В предыдущем крупном раунде финансирования летом 2017-го Grab получила 2 млрд долларов от "китаского Uber" Didi Chuxing и японского инвестиционного холдинга SoftBank. Тогда компанию, по данным источника TechCrunch, оценили примерно в 6 млрд долларов.