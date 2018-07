Президент США Дональд Трамп ответил Роберту Де Ниро на его критику в адрес главы государства, которую актер озвучил во время вручения премии Тони в начале июня. Американский лидер назвал актера человеком с крайней низким IQ.

Президент США Дональд Трамп ответил Роберту Де Ниро на его критику в адрес главы государства, которую актер озвучил во время вручения премии "Тони" в начале июня. Американский лидер назвал актера "человеком с крайней низким IQ".Трамп написал в своем "Твиттере", что Де Ниро, по всей видимости, слишком часто получал по голове от настоящих боксеров, когда снимался в кино."Я посмотрел его выступление прошлым вечером, и мне показалось, что его кто-то ударил", — отметил Трамп.Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received too many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.Американский лидер добавил, что актер, скорее всего, не понимает, что экономика страны сейчас находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было.Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро произнес со сцены речь, в которой крайне негативно высказался против политики Трампа."Я скажу одно — к черту Трампа. Даже не "Долой Трампа", а к черту Трампа", — сказал актер.Роберт Де Ниро далеко не впервые негативно высказывается в адрес нынешнего главы государства.