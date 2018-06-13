http://starhit.ru12 июля звезда шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова отмечает 35-летия. Накануне некруглого юбилея она рассказала о пластических операциях, звездной болезни и амбициях

12 июля звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова отмечает 35-летия. Накануне некруглого юбилея она рассказала о пластических операциях, звездной болезни и амбицияхЮлия Михалкова училась на филфаке Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге по специальности "преподаватель русского языка и литературы". Но уже с первого курса стала участницей университетской команды КВН "НеПарни", которая играла в Премьер-лиге. А через два года поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт и стала актрисой драматического театра, кино и телевидения."Участники "Уральских пельменей" часто в шутку называют меня народной артисткой, – рассказала Михалкова. – Ругают на репетициях: мол, ты институты заканчивала, а играешь так, будто из народа! Любят подкалывать: "К нам идет известный общественный деятель и депутат".Кстати, политические амбиции у девушки есть. Она говорит, что если бы влилась в ряды властей придержащих, то провела бы в Инстаграме опрос: "Что мечтаете изменить в стране?" В зависимости от ответов она Юля и стала бы предлагать законы.Михалкова уверяет, что само большое заблуждение о ней – то, что она якобы сделал множество пластических операций. "Люди, это не скальпель хирурга, а мама и папа постарались. Природа меня красотой не обделила", – хватается Юлия.Она уверяет, что не страдает звездной болезнью, потому что так воспитана. "Сегодня суперстар, а завтра не пригласят и Снегурочкой в детский сад. Следую правилу смотреть на людей не сверху вниз, не снизу вверх, а прямо в глаза", – цитирует Михалкову