В отделение столичной полиции обратился молодой человек с заявлением о краже с его счета криптовалюты на 25 тысяч долларов.

В отделение столичной полиции обратился молодой человек с заявлением о краже с его счета криптовалюты на 25 тысяч долларов, передает ТАСС.По информации правоохранительных органов, 33-летний москвич написал заявление о том, что неизвестный похитил его персональные данные и 47 монет криптовалюты на 25 тысяч долларов.Пострадавший заявил, что криптовалюта украдена с помощью специальных программ посетителем одного из компьютерных клубов в центре Москвы. По курсу доллара к рублю это около 1 миллиона 570 тысяч рублей.