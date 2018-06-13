Игорь Жданов, который занимает должность министра молодежи и спорта Украины, написал письма 35 министрам спорта разных стран с призывом бойкотировать чемпионата мира, который 14 июня стартует в России. Однако на турнире с учетом российской команды будут участвовать лишь 32 сборные.

Игорь Жданов, который занимает должность министра молодежи и спорта Украины, написал письма 35 министрам спорта разных стран с призывом бойкотировать чемпионата мира, который 14 июня стартует в России. Однако на турнире с учетом российской команды будут участвовать лишь 32 сборные."Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России, — написал Жданов на своей странице в Facebook. — Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку".Пока неизвестно, министры спорта каких четырех стран больше всех удивятся полученному письму. Ведь их национальные команды не отобрались на турнир.Отметим, что весной бойкот Украины тюменского этапа Кубка мира по биатлону обеспечил российским биатлонисткам максимальную квоту на следующий сезон.