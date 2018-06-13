УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Романова Ивана Александровича, 27.01.1987 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Романова Ивана Александровича, 27.01.1987 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 28.03.2018 года.Приметы: на вид 30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, прямые.Особые приметы: шрам на голове, деформация головы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93