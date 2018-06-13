ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Соболева Кирилла Геннадьевича, 28.05.1990 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Соболева Кирилла Геннадьевича, 28.05.1990 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.06.2016.Приметы: на вид 20-30 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29