ОМВД России по району Братеево устанавливает местонахождение пропавшей без вести Алёшкиной Юлии Васильевны...

ОМВД России по району Братеево устанавливает местонахождение пропавшей без вести Алёшкиной Юлии Васильевны, 1984 года рождения, жительницы г. Москвы, которая в 18-00 4 июня 2018 года ушла из дома на Алма-Атинской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы темные, средней длинны, глаза карие.Была одета: серая туника счерным, синие лосины, белые босоножки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22