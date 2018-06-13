Отдел МВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Курязовой Вероники Курязовны...

Отдел МВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Курязовой Вероники Курязовны, 1998 года рождения, жительницы г. Москвы, которая в 19-30 28 мая 2018 года ушла из дома на Елецкой улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 17-18 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы каштановые длинные, глаза голубые.Была одета: легинсы черные с розовым поясом, футболка в полоску, темно-синий плащ, темно-синие кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22