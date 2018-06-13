УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.Москве устанавливает местонахождение Сошниковой Марии Александровны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.Москве устанавливает местонахождение Сошниковой Марии Александровны, 2001 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 9 июня 2018 года ушла из дома в п. Рязановское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы:на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.Была одета: куртка трикотажная темного цвета, брюки клетчатые черно-белого цвета, толстовка черного цвета, туфли бордовые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам:8 (495) 850-13-20;8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79