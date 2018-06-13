Сити-менеджер Андрей Шохин подписал постановление

Сити-менеджер Андрей Шохин подписал постановлениеВ центре Владимира - на улице Подбельского, 23 - снесут аварийный дом. Его построили в 1917 году.Здание признали непригодным для жилья в 2012 году. Сейчас сити-менеджер Андрей Шохин подписал соответствующее постановление. Теперь Управление ЖКХ должно заказать оценку жилья у специалистов, чтобы возместить владимирцам ущерб.В постановлении речь идет об изъятии квартир № 5 и 11 в данном здании, с площадью 29,2 и 21,7 квадратных метров соответственно. Вместе с квартирами будет изъят и земельный участок площадью 988 метров.