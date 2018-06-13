В Европе готовятся принять закон, который может поставить под угрозу существование Интернета в его нынешнем виде. Свежая директива ЕС об авторских правах ставит под запрет свободное распространение в Сети фото- и видео, на основе которых часто делают мемы. Авторы смешных картинок и роликов могут за это поплатиться.

В Европе готовятся принять закон, который может поставить под угрозу существование Интернета в его нынешнем виде. Свежая директива ЕС об авторских правах ставит под запрет свободное распространение в Сети фото- и видео, на основе которых часто делают мемы. Авторы смешных картинок и роликов могут за это поплатиться, сообщает Sky News.Противники нового закона утверждают, что он позволит крупным компаниям-правообладателям контролировать действия рядовых граждан в интернете.Под запретом могут оказаться не только мемы, но и пародии, для создания которых, как правило, используется чужой контент.В настоящий момент представители 57 правозащитных организаций подписали письмо протеста и отправили его депутатам Европарламента.Сами же чиновники из Евросоюза утверждают, что главная цель новых правил — не введение цензуры, а "защита прав журналистов, авторов, издателей и людей творческих профессий"."Мы хотим, чтобы авторы могли получать деньги за свои креативные идеи. Свобода в Сети при этом никак не будет нарушена", — отметил пресс-секретарь Еврокомиссии.Тем не менее, журналисты отмечают, что при "доработке" закона об интернет-контенте вирусное распространение мема "Неверный парень" было бы невозможным.Автор фото, на основе которого был сделан этот мем, испанский фотограф Антонио Гиллем, признался, что до популярности снимка не знал о существовании такого интернет-явления. Мужчина отметил, что вирусность снимка увеличила ее официальные продажи на стоковых сайтах.