С началом летних каникул сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району посещают учебные заведения, в которых организованы лагеря дневного пребывания.

С началом каникул сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району посещают учебные заведения, в которых организованы лагеря дневного пребывания, для того, чтобы пообщаться с подростками на темы безопасного поведения в летний период.Сегодня, 13 июня во время встречи с ребятами из средней общеобразовательной школы № 5 города Кольчугино инспекторы отделения по делам несовершеннолетних поговорили о необходимости соблюдения правил при купании в водоемах и прогулках в лесу, рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, имевших место на территории Кольчугинского района. Полицейские напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.В конце встречи школьники поблагодарили сотрудников полиции за полезную беседу.