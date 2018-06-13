«Авто-Меленки» – единственный во Владимирской области турнир автолюбителей и профессионалов категорий «В» и «С». Участники проходят теоретические и практические этапы соревнований.

12 июня текущего года в городе Меленки прошел двенадцатый районный конкурс автомобилистов «Авто-Меленки – 2018», цель которого – пропаганда безопасности дорожного движения, повышение профессионального уровня водителей, формирование навыков безопасного поведения на дороге.«Авто-Меленки» – единственный во Владимирской области турнир автолюбителей и профессионалов категорий «В» и «С». Участники проходят теоретические и практические этапы соревнований, самый зрелищный из которых – «Фигурное вождение».Организаторами конкурса автомобилистов выступили районная администрация при содействии отдела ГИБДД ОМВД России по Меленковскому району, центральной районной больницы, муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки», автошколы «Надежда и Милосердие». В соревнованиях приняли участие представители предприятий района и индивидуальные водители.Активное участие как в организации мероприятия, так и в самом турнире приняли сотрудники Меленковской ГИБДД. Так, инспектор ДПС лейтенант полиции Денис Никитин принял участие в конкурсе мастерства водителей категории «В».Победители получили заслуженные дипломы и ценные подарки. Ярким моментом мероприятия стал флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» с участием танцевальных коллективов города и района.