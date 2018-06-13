В центре Москвы у футбольного болельщика из Китая похитили рюкзак с ценными вещами. Общий материальный ущерб составил около одного миллиона рублей.

В центре Москвы у футбольного болельщика из Китая похитили рюкзак с ценными вещами. Общий материальный ущерб составил около одного миллиона рублей.Как сообщает столичный главк МВД, в дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал об инциденте. По словам потерпевшего, кража произошла в столичном кафе "Вокруг света" на Никольской улице.Иностранец отметил, что в похищенном рюкзаке были два билета на футбол, два планшета, несколько телефонов Samsung, а также около 300 тысяч рублей. Приезжий добавил, что общий материальный ущерб составил около одного миллиона рублей, передает РБК.Происшествие стало поводом для многочисленных шуток в Сети. "Ну, как говорится, встретили хлебом-солью, но и себя не обделили", – написал один из пользователей.По факту произошедшего правоохранителями возбуждено уголовное дело. В данный момент выяcняются все обстоятельства инцидента.Ранее стало известно об аналогичном преступлении, совершенном в Санкт-Петербурге. Так, 11 июня в местное отделение полиции обратились трое зарубежных фанатов. Все иностранцы заявили о том, что их обокрали.У 25-летнего египтянина похитили багаж возле Преображенской площади, а уроженец Венесуэлы потерял деньги после общения с парой бездомных на набережной канала Грибоедова. В свою очередь, у американца "подрезали" сумку в транспорте, а также 500 рублей и банковскую карту.Напомним, что ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч открытия состоится на стадионе "Лужники" в Москве – команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах нашей страны.