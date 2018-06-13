Авария произошла в ночь с 12 на 13 июня

Авария произошла в ночь с 12 на 13 июняВ ночном ДТП в городе Струнино Александровского района погибли два человека. Еще два получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы.Авария произошла в 3.45 на улице Лермонтова. Водитель легковушки не справился с управлением и на большой скорости врезался в дорожный бруствер. В результате машина перевернулась. Сотрудникам МЧС пришлось доставать людей из автомобиля.По данному факту полиция поводит проверку.