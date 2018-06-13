Она тайком сбежала к пруду, когда родители занимались своими делами

Она тайком сбежала к пруду, когда родители занимались своими деламиВ Солигаличе школьник Максим Федотов спас тонующую в пруду девочку. Ребенок даже не успела испугаться.Имя героя стало известно изданию Инцидент произошел в мае. Восьмиклассник гулял с собакой на перекрестке улиц Комсомольская и Калинина. Он заметил, что возле пруда сидят мальчик и девочка лет шести. Они разглядывали лягушек.В какой-то момент девочка слишком сильно наклонилась к водоему и упала. Максим перепрыгнул через ограждения, подбежал к воде и достал девочку из воды.Позже выяснилось, что дети сбежали к пруду, когда родители занимались своими делами.