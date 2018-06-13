Юноша позвал на помощь старшего приятеля

Юноша позвал на помощь старшего приятеляВ Суздале 17-летний подросток вместе с 19-летним приятелем вымогал деньги у однокурсника. Они угрожали юноше физической расправой.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в июне этого года. Молодые люди подошли к парню, с которым учатся в одном заведении. Они несколько раз ударили потерпевшего по лицу и начали требовать деньги. Растерявшись, юноша отдал вымогателям пять тысяч рублей.Через несколько дней юноши снова подошлк потерпевшему, но их аппетит вырос. Они потребовали у однокурсника 40 тысяч рублей. На этот раз мальчик не растерялся и обратился в полицию. Он передал вымогателям деньги под присмотром силовиков. Злоумышленников взяли с поличным.Они признались, что действовали так по просьбе знакомой. Девушка хотела наказать бывшего парня. Теперь обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.