Камера наблюдения сняла на видео момент наезда мопеда на толпу пешеходов, идущих по зебре. Несмотря на то, что часть людей успела отшатнуться, мотоциклист задел женщину, а затем сбил ребенка и скрылся вместе со своим пассажиром.

Камера наблюдения города Можга 12 июня сняла на видео момент наезда мопеда на толпу пешеходов, идущих по "зебре". Часть людей, увидев стремительно надвигающуюся опасность, успела отшатнуться, однако мотоциклист все же задел женщину, а затем сбил ребенка и скрылся вместе со своим пассажиром.Как пишут очевидцы аварии в социальных сетях, по меньшей мере двое водителей какое-то время пытались догнать виновника ДТП, однако тот, пользуясь маневренностью и малым размером своего двухколесного транспортного средства сумел скрыться. В результате ДТП женщина практически не пострадала, а ребенок, по результатам обследования в больнице, получил несколько ушибов. Врачи также подозревают у него сотрясение мозга.Рассерженные ДТП, случившимся на пешеходном переходе, сотни жителей Можги пытаются разыскать водителя мопеда, обсуждая, кто это мог быть. Один из пользователей социальной сети даже опознал было мотоциклиста: "Сало это ведь ты", однако вскоре удалил свой комментарий.