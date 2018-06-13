В Японию через Владимир. Наш город посетил известный польский путешественник Марек Каминский. Полярник, экстремал и покоритель двух полюсов ратует за защиту окружающий среды. Именно поэтому своё путешествие под названием Без следа совершает на электромобиле, чтобы не оставлять за собой ничего, кроме следов от протекторов шин.

В Японию через Владимир. Наш город посетил известный польский путешественник Марек Каминский. Полярник, экстремал и покоритель двух полюсов ратует за защиту окружающий среды. Именно поэтому своё путешествие под названием "Без следа" совершает на электромобиле, чтобы не оставлять за собой ничего, кроме следов от протекторов шин. Во Владимире Марек остановился для заправки электрокара. Энергетики оказали ему услугу на подстанции "Семязино". Из Польши в Японию Марек Каминский намерен добраться за два месяца.