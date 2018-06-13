Мосгорсуд отклонил жалобу на арест вандала Игоря Подпорина, изувечившего картину Репина Иван Грозный и сын его Иван в Третьяковской галерее.

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест вандала Игоря Подпорина, изувечившего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее."Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья, передает РИА Новости.Адвокаты Подпорина просили смягчить ему меру пресечения на домашний арест, объясняя это тем, что подсудимый признал вину, не собирается скрываться и угрожать свидетелям.Сам Игорь Подпорин, выступая сегодня в Мосгорсуде, объяснил, что порезал картину по религиозным мотивам."Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет", — заявил он. Ранее хулиган утверждал, что Иван Грозный причислен к лику святых.Инцидент произошел 25 мая перед самым закрытием Третьяковской галереи. Подпорин подбежал к картине и нанес по защитному стеклу несколько ударов металлической стойкой ограждения. В итоге холст порвался в трех местах, повреждения получила и авторская художественная рама. По оценке экспертов, сумма ущерба составила не менее 30 миллионов рублей, а оценочная стоимость всей картины составляет около 720 миллионов рублей.