История её развития связана с 27-й ракетной армией

История её развития связана с 27-й ракетной армией16 июля 19-й военной прокуратуре (войсковая часть 56680) исполняется 55 лет со дня образования. Её история неразрывно связана с 27-й ракетной армией: на вновь сформированную прокуратуру легла задача по обеспечению законности и порядка солдат.«В настоящее время военная прокуратура Владимирского ракетного объединения осуществляет свои полномочия в воинских частяхи подразделениях самой крупной в стране ракетной армии, несущей боевое дежурство, а также на отдельных объектах Воздушно-космических сил, обеспечивающих противоракетную и противовоздушную оборону страны», рассказал военный прокурор полковник юстиции Эдуард Роженко.В её составе - 5 прокурорских участков, расположенных в местах дислокации ракетных дивизий армии,и осуществляет свою деятельность более чем в 7 субъектах европейской части Российской Федерации.Военный прокурор рассказал и о современной обстановке:«Что касается криминогенной обстановки, то в минувшем году она несколько оздоровилась. Благодаря комплексу принятых военными прокурорами совместно с командованием мер профилактическогои предупредительного характера, удалось добиться снижения преступлений на 18 процентов. Немало воинских частей, в которых за год их вообще не совершено. Но это не значит, что нарушения закона не допускались вовсе. С января по декабрь 2017 года средствами надзора восстановлены права свыше3,5 тысяч военнослужащих и членов их семей в различных областях. По результатам прокурорских проверок возбуждено 43 уголовных дела, государству возмещен ущерб в размере более 7 млн рублей».В случае нарушения Ваших прав и законных интересов со стороны воинских должностных лиц, либо совершения преступлений, Вы можете обращаться в 19 военную прокуратуру армии, войсковая часть 56680 по адресу: г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 47в, тел. (4922) 32 25 68, электронная почта 2417@gvp.rsnet.ru.