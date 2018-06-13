Бежавший на Украину журналист Аркадий Бабченко не перестает удивлять несуразными заявлениями и действиями. На этот раз скандалист потребовал гонорар у российского телеканала, чтобы проспонсировать экстремистов из Незалежной.

Бежавший на Украину журналист Аркадий Бабченко не перестает удивлять несуразными заявлениями и действиями. На этот раз скандалист потребовал гонорар у российского телеканала, чтобы проспонсировать экстремистов из Незалежной.Видимо, Бабченко не упускает любую возможность нажиться на своем имени, то и дело становясь причиной очередного скандала. Так, журналист опубликовал в своем Facebook скриншот переписки с якобы представителями телеканала НТВ.Судя по содержанию диалога, Бабчекно предложили дать небольшое интервью, в ответ на что он потребовал крупную сумму – 50 тысяч долларов. После того, как собеседник стал торговаться с беребежчиком, тот согласился на гонорар в 30 тысяч рублей.Более того, Бабченко сообщил, что эту сумму необходимо перевести на счет украинских радикалов из запрещенной в России организации "Правый Сектор". "Целую нежно. С бандеровским приветом от национального предателя, либерального ублюдка и агента Госдепа", – резюмировал свое сообщение балагур.Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей социальной сети. Так, Бабченко посоветовали "не жить одним днем", проведя аналогию со сбежавшим пациентом наркологической клиники, которого поймали и заставили "оставшийся срок чистить унитазы".Тем не менее, некоторые обитатели всемирной паутины отметили чувство юмора журналиста. "Деньги – вечером, стулья – утром!", – добавил один из пользователей.Напомним, 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день глава СБУ сообщил, что журналист жив, и все это было частью спецоперации для предотвращения реального покушения.Позже в Киеве был задержан подозреваемый – глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к теракту".