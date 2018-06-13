К мундиалю готовы. В четверг начинается главное спортивное событие года - Чемпионат мира по футболу. Во Владимире игры не проходят, но город вошёл в культурную программу турнира. Это значит, что жители и гости областного центра с 14 июня смогут смотреть футбол в специально оборудованных зонах, участвовать в спортивных и творческих программах на разных площадках. Подробности у Маргариты Махровой.

К мундиалю готовы. В четверг начинается главное спортивное событие года - Чемпионат мира по футболу. Во Владимире игры не проходят, но город вошёл в культурную программу турнира. Это значит, что жители и гости областного центра с 14 июня смогут смотреть футбол в специально оборудованных зонах, участвовать в спортивных и творческих программах на разных площадках. Подробности у Маргариты Махровой.14 июня посмотреть открытие чемпионата и первый матч "Россия-Саудовская Аравия" можно будет в специальной зоне на улице Георгиевской. Начало в 17.00, а также в новом спортивном сквере на Стрелецкой, который оборудовали масштабным светодиодным экраном и трибунами для болельщиков на 290 посадочных мест. Кроме того-Олег Медведев, начальник городского управления по физической культуре и спорту: "В День открытия Чемпионата мира в 16.00 в Спортивном сквере у нас будет организован спортивный праздник, будут проходить соревнования по тем видам спорта, площадки для которых организованы в этой зоне: это баскетбол, настольный теннис, мини-футбол и площадка для занятий силовым спортом, тренажёрная".Ежедневно с начала футбольного турнира и до его финала - 15 июля - на разных площадках Владимира для детей и взрослых организуют не только коллективные просмотры матчей, но и соревнования, разминки со знаменитыми спортсменами региона, концерты, мастер-классы. Учесть организаторы обещают все нюансы. Так, например, в зоне для болельщиков на Георгиевской улице будет продаваться еда и даже слабоалкогольные напитки.Алина Ведехина, начальник управления культуры администрации г. Владимира: "В отличие от улицы Георгиевской, куда всё же в вечернее время с детьми не следует особо рваться, потому что там возможен алкоголь в этой зоне, проход туда будет через металлодетекторы, соответственно, усиленный режим охраны. А вот с детьми можно будет вволю погулять и отдохнуть на Соборной площади. Большая зона отдыха для детей, но при этом можно будет и матчи чемпионата мира посмотреть для этого уже оборудуются беседки".Кстати, прямые трансляции всех футбольных матчей мундиаля можно будет смотреть в кафе, барах и ресторанах Владимира.Татьяна Терентьева, начальник управления экономики администрации г. Владимира: "На открытых площадках, на закрытых, общая вместимость любителей посмотреть футбол коллективно и поболеть за нашу сборную или команды других стран составит более 3,5 тысяч человек. В настоящее время в городе более 35 предприятий общественного питания разработали специальное футбольное меню. Это совершенно разные блюда и горячие блюда, и десерты".Подробную программу спортивных и культурных событий чемпионата можно найти на главной странице сайта мэрии:на главной странице есть специальный раздел, посвящённый. В стороне от чемпионата не останутся даже самые юные любители футбола. 16 июня на стадионе "Лыбедь" откроется первый городской чемпионат по мини-футболу среди дошколят. Там устроят большой семейный праздник с конкурсами и эстафетами для малышей и их родителей.Кирилл Ольберг, организатор чемпионата по мини-футболу для дошкольников: "В чемпионате принимают участие 32 команды различных дошкольных образовательных учреждений, дети от 5 до 7 лет".Продлится чемпионат по мини-футболу до 23 июня. Матчи будут проходить на разных спортивных площадках города, играть детские команды будут на вылет. Призы за участие получат все малыши.