Леонид Якубович рассказал о том, как ему удалось похудеть с 102 кг до 78-ми. Легендарный телеведущий сбросил лишний вес, чтобы жена и дочь его не стеснялись.

Леонид Якубович рассказал о том, как ему удалось похудеть с 102 кг до 78-ми. Легендарный телеведущий сбросил лишний вес, чтобы жена и дочь его не стеснялись.Леонид Якубович был приглашенной звездой фестиваля фантастики и науки "Старкон – 2018". Однако речь зашла о том, как удалось ведущему капитал-шоу "Поле чудес" феноменально сбросить вес. "Лучшая диета – это мотивация", – заявил Якубович.Телеведущий рассказал, что у него "зашкаливали" и сахар и давление, он весил 102 килограмма. "У меня шеи не было, я своих колен не видел", – пожаловался Леонид Аркадьевич. Он понял, что ему нужно худеть, когда сообразил, что через три месяца он с женой и дочкой отправляется на отдых."Я – жирное нечто. Они – две красотки, которые будут меня стесняться. "Нет, они не будут стесняться! Они будут мной гордиться," – сказал я себе", – сообщил Якубович. Он пошел вместе с дочкой Варей на ее тренировку по теннису. "Помню, пришел, сел на лавочку, вытер пот. Тут ко мне подошел тренер, предложил тоже попробовать. Я взял ракетку, четыре раза махнул – меня под руки отвели обратно к скамейке", – цитирует Леонида Якубовича . Телеведущий отметил, что с тех пор почти каждый день посещает занятия теннисом. И теперь весит 78 килограммов.Зашла речь и о "Поле чудес". Якубович раскрыл секрет, что происходит с теми угощениями, которые появляются на шоу. "Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", – поведал телеведущий.