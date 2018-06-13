Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 19 июня. А принять соответствующий закон планируется до конца весенней сессии.

Стало известно, что до конца весенней сессии Государственной думы, которая должна завершиться 29 июля, может быть принят закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.По предварительной информации, Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 19 июня. А принять соответствующий закон планируется до конца весенней сессии.Необходимо напомнить, что в первом чтении пакет законопроектов о совершенствовании законодательства в сфере долевого строительства был принят Госдумой 24 января 2018 года.А теперь история продолжается, в дальнейшем будет постепенный отказ от долевого строительства.