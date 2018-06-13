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<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-zakonnost-svetootrazhayushhix-zhiletov-postavlena-pod-somnenie.html" target="_blank">Законность светоотражающих жилетов поставлена под сомнение</a> - Верховный Суд проверит законность введенной недавно обязанности для водителей надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины в темноте. Правозащитники считают это требование незаконным, у МВД же, как водится, своя точка зрения.