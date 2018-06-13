Цель данного проекта – популяризация здорового образа жизни, привлечение студенческой молодежи к участию в массовом спорте, формирование у студентов потребности в физической активности...

Ассоциация женщин московской полиции по приглашению декана факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова Елены Халиповой приняла участие в спортивно-музыкальном флэшмобе «Зарядка с олимпийскими чемпионами», к которой присоединились чемпионы и призеры Олимпийских игр.Цель данного проекта – популяризация здорового образа жизни, привлечение студенческой молодежи к участию в массовом спорте, популяризация систематических тренировок, формирование у студентов потребности в физической активности. Свою физическую подготовку продемонстрировали около 100 студентов факультета.Мероприятие сопровождало выступление артистов и участников популярного телешоу. Также в мероприятии приняли участие магистрант факультета премьер Большого театра РФ, лауреат Премии Президента России Денис Родькин, заместитель Председателя Общественного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, член Ассоциации женщин московской полиции Елена Анненкова, которая в своей приветственной речи отметила, что зарядка с олимпийскими чемпионами – великолепный способ студентам зарядиться энергией и отличным настроением на весь период сессии, укрепить здоровье, силу духа и силу воли.Среди именитых участников присутствовали: фехтовальщица на саблях Софья Великая, двукратная Олимпийская чемпионка 2014 года в парном катании Татьяна Волосожар, конькобежец Сергей Грязцов, двукратная чемпионка Олимпийских игр по гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете (биатлон) Ольга Зайцева, член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Турине Лада Задонская, четырехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина, двукратный чемпион Олимпиады 2014 года Федор Климов и многие другие знаменитые спортсмены, магистранты и выпускники факультета.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39