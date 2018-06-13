В Сети бурно обсуждается скорбная новость о режиссере Станиславе Говорухине, которая, к радости россиян, оказалась газетной уткой. А точнее рассматривается не сама новость, а недобросовестное отношение представителей прессы к своей работе.

В Сети бурно обсуждается скорбная новость о режиссереСтаниславе Говорухине, которая, к радости россиян, оказалась газетной уткой. Аточнее рассматривается не сама новость, а недобросовестное отношениепредставителей прессы к своей работе.Сегодня, 13 июня, нерадивые журналисты похоронили именитогорежиссера Говорухина. К счастью, близкие метра быстро опровергли недостовернуюинформацию. Поэтому почитатели Станислава Сергеевича отделались легким испугом.Получив благую весть, поклонники знаменитогокинематографиста сначала вздохнули с облегчением, а потом принялисьраздумывать, над тем, как найти управу на нерадивых акул пера, которыепозволяют себе распространять в массы непроверенные данные. Своими мыслямипо этому поводу они делились в социальных сетях.Интернет-обыватели уверены, что родственникам режиссера вочто бы то ни стало необходимо отправиться с иском в суд и потребоватькомпенсацию за причиненные моральные страдания. Мол, и денег получите и другимнеповадно будет.Среди комментирующих оказалась звезда шоу "Голос" ВикторияЧеренцова. Исполнительница отметила, что пресса с особым усердием "отправляет"в мир иной некоторых отечественных поп-звезд. "Из"вечно умирающих" самые известные Билан и Пугачева. Они бы ужемиллионы сколотили, подавая в суд на каждое издание..." – прошлась поПримадонне Черенцова в одной из бесед во "Вконтакте".Также свое мнение по этомуповоду выразил член экспертного совета при Госдуме по развитиюинформационного общества и СМИ Вадим Манукян. "Медиаи блогеры запустившие информацию о смерти Станислава Говорухина повели себяабсолютно по-хамски! Нельзя сообщать о смерти живого человека не проверивинформацию! Просто нельзя и все тут! Пора уже ответственность за подобные вещивводить! К фейковым новостям о том, что очередной артист безнадежно заболел мыуже вроде привыкли, но к фейковым новостям о смерти людей я надеюсь, что мы не привыкнемникогда!" – отметил эксперт.