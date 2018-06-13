В Сети бурно обсуждается скорбная новость о режиссере
Станиславе Говорухине, которая, к радости россиян, оказалась газетной уткой. А
точнее рассматривается не сама новость, а недобросовестное отношение
представителей прессы к своей работе.
В Сети бурно обсуждается скорбная новость о режиссере
Станиславе Говорухине, которая, к радости россиян, оказалась газетной уткой. А
точнее рассматривается не сама новость, а недобросовестное отношение
представителей прессы к своей работе.
Сегодня, 13 июня, нерадивые журналисты похоронили именитого
режиссера Говорухина. К счастью, близкие метра быстро опровергли недостоверную
информацию. Поэтому почитатели Станислава Сергеевича отделались легким испугом.
Получив благую весть, поклонники знаменитого
кинематографиста сначала вздохнули с облегчением, а потом принялись
раздумывать, над тем, как найти управу на нерадивых акул пера, которые
позволяют себе распространять в массы непроверенные данные. Своими мыслями
по этому поводу они делились в социальных сетях.
Интернет-обыватели уверены, что родственникам режиссера во
что бы то ни стало необходимо отправиться с иском в суд и потребовать
компенсацию за причиненные моральные страдания. Мол, и денег получите и другим
неповадно будет.
Среди комментирующих оказалась звезда шоу "Голос" Виктория
Черенцова. Исполнительница отметила, что пресса с особым усердием "отправляет"
в мир иной некоторых отечественных поп-звезд. "Из
"вечно умирающих" самые известные Билан и Пугачева. Они бы уже
миллионы сколотили, подавая в суд на каждое издание..." – прошлась по
Примадонне Черенцова в одной из бесед во "Вконтакте".
Также свое мнение по этому
поводу выразил член экспертного совета при Госдуме по развитию
информационного общества и СМИ Вадим Манукян. "Медиа
и блогеры запустившие информацию о смерти Станислава Говорухина повели себя
абсолютно по-хамски! Нельзя сообщать о смерти живого человека не проверив
информацию! Просто нельзя и все тут! Пора уже ответственность за подобные вещи
вводить! К фейковым новостям о том, что очередной артист безнадежно заболел мы
уже вроде привыкли, но к фейковым новостям о смерти людей я надеюсь, что мы не привыкнем
никогда!" – отметил эксперт.