Кукольный театр — не только для детей. Современные спектакли ставят для зрителей самого разного возраста: от театра на подушках для малышей до взрослых произведений по классикам

Кукольный театр — не только для детей. Современные спектакли ставят для зрителей самого разного возраста: от театра на подушках для малышей до взрослых произведений по классикам литературы. Какие курьезные случаи происходят с актерами-кукловодами? Как «оживить» куклу с помощью мастерства и где этому учат? Сложно ли вызвать эмоции у взрослых и маленьких зрителей? Какие тренды существуют