Объекты обязаны взять на учёт как бесхозяйные и обслуживать как положено.

Шесть ничьих газопроводов высокого давления выявила прокуратура в Александрове Владимирской области.Об этом сообщает надзорное ведомство.По его данным, объекты не обслуживались должным образом и могли создать чрезвычайные ситуации. Александровский городской прокурор вышел с требованием к уполномоченному органу взять шесть газопроводов на учёт как бесхозяйные.Требования удовлетворены полностью: объекты взяты на учёт, будет устанавливаться их собственник, а также газопроводы получат техобслуживание.Ранее сообщалось, что на предмет качества техобслуживания нового оборудования после поломки ангиографа в одной из больниц Владимира.