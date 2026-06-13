Правоохранители изъяли из павильона почти тысячу пачек сигарет без российской акцизной маркировки.

Судогодский районный суд огласил обвинительный вердикт местной жительнице, уличив её в крупном сбыте немаркированной продукции. Действия подсудимой квалифицированы по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ как хранение табачных изделий без обязательной законом информации с целью продажи.Следствием доказано, что в августе прошлого года фигурантка, используя статус индивидуального предпринимателя, купила у неизвестного поставщика партию импортных сигарет для извлечения теневого дохода. Товар, насчитывающий почти тысячу пачек без федеральных акцизных знаков, она разместила в собственном торговом ларьке на территории Судогды. Нелегальный бизнес был остановлен полицейскими в рамках оперативно-розыскного рейда, а весь контрафакт изъят из коммерческого оборота. Свою причастность к нарушению женщина полностью признала.В качестве меры наказания суд обязал её выплатить в доход государства 250 тысяч рублей. Партия нелегального табака подлежит уничтожению в установленном порядке. На данный момент судебное решение ещё не обрело юридическую силу.