Второй день подряд на водоёмах Владимирской области происходят трагедии на воде. Вчера, 12 июня, в реке Судогде утонул мужчина. Сегодня МЧС области сообщили о гибели подростка 16 лет в реке

Второй день подряд на водоёмах Владимирской области происходят трагедии на воде. Вчера, 12 июня, в реке Судогде утонул мужчина. Сегодня МЧС области сообщили о гибели подростка 16 лет в реке Пекше в Кольчугинском округе. Ребёнок приехал в гости к родным из Москвы. Тело мальчика извлекли из воды 12 июня. Трагедия произошла 11 июня. Подросток в