Кучма принимает английского посла у себя в резиденции. Тут посреди банкета к Кучме подходит посол и говорит:
-Понимаете, я попал в очень неудобную ситуацию...
-Говорите, что случилось?
-У меня пропали мои золотые часы с алмазами ХVIII века, которые мне подарила королева. Они представляют для меня огромную ценность.
-С кем вы розговаривали перед тем, как заметили пропажу?
-Я не имею права никого обвинять в воровстве...
-Ну а все-таки?
-С главой вашей администрации Медведчуком.
-Все ясно. Я через минуту.
Кучма возвращяется через пару минут к послу и возвращяет ему часы.
Посол:
-Я вам черезвычайно признателен, но как же вы уговорили его признатся в воровстве и отдать часы? Как вы забрали их?
-А он и не заметил, как я это сделал.
еще анекдот!