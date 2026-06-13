В своих соцсетях администрация Суздальского района рассказала об активном участии детей в уборке новой поликлиники в Суздале. Около 40 ребят из Павловской, Красногвардейской, Стародворской

В своих соцсетях администрация Суздальского района рассказала об активном участии детей в уборке новой поликлиники в Суздале. Около 40 ребят из Павловской, Красногвардейской, Стародворской и Порецкой школ откликнулись на призыв навести порядок в построенном здании. Напомним, поликлинику в Суздале должны были открыть в конце 2024 года. Контракт на возведение новой поликлиники в Суздале местная районная